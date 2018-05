Osta ruttu ära! Hendrik Sal-Saller müüb oma hinnalist kitarri

Müügiks pakutav kitarr on igas mõttes väga väärtuslik. Lisaks muusikavideotes nähtuna, on teda käsitlenud väga andekas muusik ning tootjafirma Gibson teatas 1. mail, et on läinud pankrotti ning rohkem muusikainstrumentide tootmisega ei tegele. Seega võib selle pilli üha kasvava väärtuse abil tulevikus nii mõnegi helge pensionipäeva kindlustada. Pane silm peale ja osta ära!