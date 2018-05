Legendaarne muusik avaldas hiljuti video loole “Tsvet nastrojenija sinij”, milles parasjagu vürtsi ning skandaali. Reporteri küsimuse peale, kas videost on oodata ka veidi vooruslikumat versiooni, vastab mees üllatunult: « Vooruslikku? Minu vanuses? Ega ma 16-aastane edev plika pole, et olla vooruslik. Olen 51-aastane.» Lisades, et karske eluviis on jäänud minevikku.

Kuulujutud, et videos osalemiseks kutset mitte saanud Alla Pugatšova on selle peale solvunud, lükkab mees kohe ümber: «Isegi unes ei tule mulle selline jabur mõte pähe! Tema on minu jaoks juba kõik teinud, mis sai. Omal ajal osales videoklipis laulule „Zaika moja“ ja veel oli seal paar klipi. Las puhkab ja naudib elu.» Veel lisab ta, et tal ei tuleks isegi mõttesse naiste rahu rikkuda, rõhutades, et kollast meediat ei tasu uskuda.