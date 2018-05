Paris Hilton langes häkker ohvriks, kaotas palju isiklikku vara

Naishäkker nimega Paytsar Bkhchadzhyan oli aktiivne ajavahemikul 2015-2017 ning varastas nii Paris Hiltoni kui veel kahe inimese tagant. Dokumentide kohaselt häkkis naine sisse Hiltoni pangakontosse ja kasutas bravuuritari krediitkaarte, et broneerida tuba 2015. aasta vana-aasta peol Hollywoodis asuvas Roosevelti hotellis. Uurijad ütlevad, et Paytsar kulutas ainuüksi tol õhtul 40 000 dollarit, kirjutab TMZ .

Paytsar teeskles Internetis, et on Paris ja palus Hiltoni assistendil kanda oma kontole 80 000 dollarit.

Dokumentides on ka kirjas, et Paytsar näppas Parise iCloudi kontolt tema alastipildid, aga praegu pole teada, mida ta nendega tegi. Paytsar häkkis sisse ka Parise isa Ricki ja õe Nicky kontodesse, et leida paroole, et nende abil rohkematesse Paris Hiltoni kontodesse sisse murda.