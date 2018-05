Getter Jaani: oleme igal aastal valmis artikliks, mis meie suhte küsimärgi otsa riputab

Getter Jaani ning Ott-Sander Palm tunnistasid 2012. aastal oma suhet ning tunnistasid toona, et suhe sai alguse pärast tantsusaatest välja langemist.

Ka kirjeldab Getter Kroonikas, mis on tema pika ja stabiilse suhte saladuseks, ent tunnistab ka, et mõningaid asju tuleb võtta huumoriga. «Me oleme igal aastal pärast spordiauhindade galat ja muusikaauhindade jagamist valmis artikliks, mis me suhte küsimärgi otsa riputab.»