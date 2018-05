Kohutav šokk! Tõnu Trubetsky leinab hukkunud kallimat

Liisi sõbranna Kaire Nurk meenutas Virumaa Teatajas oma sõbrannat, kellega oli Kaire sõnutsi lihtne rääkida. Naine tundis, et Liisiga oli see kummaline asi, et kõige peale, mida too puudutas, oli tal annet. «Liis oli multifunktsionaalne, helge peaga rahanduses ja matemaatikas. Ta organiseeris kogu aeg. Ta oli avatud hing,» kõneles Kaire Nurk.