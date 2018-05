Eesti suurim jäätisetootja Premia Tallinna Külmhoone tõi tänavu kevadeks poelettidele viisteist uut jäätist, mille hulgas on nii mõnigi selline maius, mida varem üksi Eesti jäätisetootjad pakkunud pole. Valminud maitsed läbisid esimese korralikuma proovikivi kui said degusteeritud Eesti tuntud inimeste ja nende järeltulijate poolt. Meeleolud kohvikus olid jäätistega ühtmoodi magusad ning degustatsioonist sai tegelikult üks suur jäätisesöömine.

Ürituse läbiviija Karl-Erik Taukar tuletas mitmel korral külalistele meelde, et kuna tegemist on uute maitsete proovimisega võib pärast paari ampsu ülejäänu julgelt alles jätta ning teenindajatega kööki tagasi saata. Tundus, et maiustustest oli raske loobuda ning kui emmed-issid enam ei jaksanud, siis pisemad puhastasid taldrikutelt viimasegi glasuuritüki. Nõnda reisisid taldrikutel köögi poole tagasi peamiselt tühjad paberid ja pulgad.

Kohalolnud Elu24 reporter kuulis pealt kahe väikse jäätisesõbra vestlust, milles avaldati omavahel kahetsust, et jäätist emme kotis salaja kaasa ei saa võtta. «Saaks küll, aga nad on ju kõik paberid enne lahti teinud!» hüüatas üks. «Kahju, et jäätist tulevikuks ette ei saa süüa. See oleks nii tore kui enne magamaminekut ettesöödud jäätist maitsta saaks,» arvas teine.