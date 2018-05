ELU24 SUUR INTERVJUU raju telenägu Katrin Lust avab oma pehmema poole: nutsin iga kord, kui mu ülemus ütles, et ma ei saa s*****i aru

Ma arvan, et väga palju eestlasi on enda murega üksi. Ma arvan, et eestlasel on palju muresid. Eestlasel on vähe raha ja võimalusi enda eest seista. Ma arvan, et kui on üks saade, mis võiks sind aidata, siis loomulikult on «Kuuuurijat» vaja. Kui ma näen, et inimesed, keda ma aitan, et nende elu läheb paremaks, siis kaevaku teised mind pressinõukogusse. Mul ükskõik. Ma arvan, et väga paljud inimesed on minu saatest saanud abi.

Katrin Lust FOTO: Madis Sinivee

Kui konfliktseks inimeseks sa ennast pead?

Kõige imelikum on see, et ma olen hästi hea südamega inimene, ja mulle üldse konfliktid ei meeldi. Ma ka ise imestan, kuidas need asjad lähevad nii konfliktseks seal saates. Ma arvan, et see on jällegi see, et inimesed eeldavad, et ma olen niisugune või naasugune ja siis nad reageerivad ka vastavalt sellele. Aga need inimesed, kes minuga suhtlevad ja avatult räägivad, nendega ma ei ole küll sõpradeks saanud, aga nendelt ma saan sünnipäevaks õnnitluse või nad on kiitnud minu saadet, ja me oleme kontakti jäänud.

Ma arvan, et kui minuga rääkida normaalsel ja ilma eeldusteta, siis saadakse aru, et ma olen väga lihtne ja tavaline inimene. Kindlasti ei ole ma monstrum. Mulle on ka öeldud, et ma tundun ekraanil selline ja selline, aga päriselus teistsugune. Ma arvan, et ajakirjanikku peaks suhtuma nagu inimesse, kes teeb oma tööd. Samamoodi on ka politseiga. Mis mõte on sõimata seda politseinikku, kes patrullib neid joobes juhte või mõõdab kiirust. Ta teeb oma tööd. Politsei ei ole ju pahatahtlik, aga ometi on inimesi, kes neid sõimavad.

Selline on minu töö. Milline ma olen eraelus, see ei oma tähtsust. Ma ju ei löö jalaga uksi lahti. Seda saadet ju tuleb müüa. Kui seda skandaali ei ole, siis saade oleks igav. Sinna tuleb panna neid pauke, et inimene ei jääks magama.

Mulle ei meeldi väga väljas käia. Ma olen väga kodune inimene. Suure auditooriumi ees ei meeldi olla. Aga kui ma näiteks lähen välja, olen teinud mõne õlle, siis tuleb keegi juurde ja küsib: «No, Lust, mida sa teed siin? Vangi ei ole veel pandud või? Noh, tulid jälle siia mingit skandaali otsima või?» Siis kui ma neile midagi vaikselt vastan, siis nad imestavad, et ma olen nii tagasihoidlik. Nad saavad aru, et see inimene, kes on ekraanil, ei ole võrdsustatud eraelus olevaga. Ma ei käi köögis ringi mikrofon käes ja ei ütle oma kaaslasele, et nüüd sööme makarone.