Kethi Uibomägi näitab imelist bikiinikeha

Veetsin rannas vabalt, mugavalt ja muretult aega, sest ma valmistusin seekord suveks ja rannahooajaks põhjalikumalt. 1. Pane alati päikesekaitse kreemi! Mina kandsin 50 ja 80 spf kreeme, et kindel olla, et ma oma nahka ei kahjustaks. 2. Ma hakkasin käima @medemisclinic fotoepilatsioonis, mis on muutnud mu elu 360 kraadi mugavamaks. Rannas, kodus, laval, televisioonis, ma ei pea muretsema enam karvade pärast ja punnikestest peale raseerimist või depileerimist. 3. Puhkusel lülita vahelduseks end sotsmeediast välja. Lae enda sisemine jõud korralikult täis. 🌞👒 #vacation #tips #beach #sunset

