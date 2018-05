Briti meedia on marus, Harry ja Meghan lubavad laulatusele ainult ühe ajakirjaniku

Briti meediaväljaanded lootsid, et nad saavad kajastada prints Harry ja ta kihlatu Meghan Markle’i pulma igas sündmuspaigas, kuid nüüd tuli tagasilöök, kuna kuningakoda teatas, et laulatuspaika, Windsori lossi St. George’i kabelisse pääseb ainult üks ajakirjanik. Veel ei ole avalikustatud, millise väljaande või kanali esindaja see on, kuid arvatakse, et BBC oma.