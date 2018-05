Madeleine McCann kadus 11 aastat tagasi, otsingud jätkuvad

Vanemad käisid Madeleine’i ja pooleteiseaastaseid kaksikuid iga poole tunni tagant kontrollimas, kuid kui ema Kate McCann läks kella 22.00 paiku, siis oli Madeleine kadunud, teatab Daily Mail.

Kate ja Gerry McCann näitamas Madeleine'i pilti FOTO: CLEMENS BILAN / AFP/Scanpix

Vanemad, 50-aastane Kate ja 49-aastane Gerry on ka pärast 11 aastat vendunud, et nende tütar on kuskil elus ja lõpuks jõuab nende juurde tagasi.

Portugali ja Briti politsei on lapse, kes 12. mail peaks saama 15-aastaseks, kadumisjuhtumiga tegelenud kaua, kuid seni ei ole teada, kes võis tüdruku kaasa viia ja kus ta on.

Madeine McCann kolmeaastasena ja politsei töödeldud foto, milline ta vanemana välja näha võib FOTO: Teri Blythe / AP/Scanpix

Briti võimud on Madeleine McCanni kadumisjuhtumi uurimisse investeerinud 11 miljonit naela. Selle aasta alguses sai Scotland Yard veel 154 000 naela, et uurimine saaks jätkuda veel pool aastat, kuna leiti uusi asitõendeid.

Madeleine McCanni kadumise uurimiseks käivitati 2011. aastal Operation Grange, mille raames uurimine jätkub seni.

Kriminaalpolitseinikud on aastate jooksul pidanud kinni kümneid ja kuulanud üle sadu inimesi, keda on kahtlustatud seotuses Madeleine McCanni kadumisega, kuid ei ole saadud täpset infot, mis tüdrukuga juhtuda võis.

Madeleine McCann FOTO: STEPHEN HIRD / REUTERS/Scanpix

Ühe teooria kohaselt viis tüdruku kaasa McCanne jälginud ja õhtul nende üüritud elukohta sisse murdnud pedofiil või inimkaubitseja, teise kohaselt ärkas maganud Madeleine üles ja läks vanemaid otsima, sattudes tänavale, kust keegi ta kaasa viis. Samas ei ole neid teooriad suudetud lõpuni tõestada.

Briti politsei arvutijoonistus Madeleine McCanni kadumisega seostatud meestest FOTO: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

McCannid üürisid Praia da Luzis suvekorterit FOTO: PAULO DUARTE / AP/Scanpix

Mitmetest riikidest on saadetud Portugali ja Briti politseile kümneid teateid, et Madeleine’i sarnast tüdrukut on seal nähtud, kuid kontrollimisel on ilmnenud, et tegemist on olnud mõne teise lapsega või nägemisjuhtumi kohta valetati.

Madeleine kadumist uurinud Portugali ekspolitsenik Gonçalo Amaral on seisukohal, et tüdrukuga juhtus mingi õnnetus ja vanemad peitsid ta surnukeha, lavastades lapse röövimise.

Gonçalo Amaral ja ta raamat «Maddie: A Verdade da Mentira (Maddie: tõde läbi vale FOTO: Joao Henriques / AP/Scanpix

Amaral avaldas 2008. aastal raamatu «Maddie: A Verdade da Mentira (Maddie: tõde läbi vale), milles ta annab oma vaatenurga sellele kadumisjuhtumile.

2009. aastal andsid McCannid Amarali ja ta kirjastaja kohtusse, et selle raamatu müük keelata. Amaral sai kaotuse osaliseks, ta raamat võeti müügilt ja ta pidi McCannidele maksma suure kahjutasu, kuid ekspolitseinik kaebas edasi. Kõrgema astme kohus langetas 2017 otsuse Amarali kasuks.

McCannid avaldasid 2011. aastal oma tütre kadumisest ise raamatu, mille müügist saadud rahaga katsid nad osaliselt oma otsinguid.

Kate ja Gerry McCann FOTO: Armando Franca / AP/Scanpix

Leicestershire’is Rothleys elav arstidest paar McCannid käivitasid aastaid tagasi Facebookis lehekülje Find Madeleine Campaign. Nüüdsel aastapäeval kirjutasid nad seal, et politsei jätkab nende tütre otsingut, kuid ka nad ise jätkavad koos teiste pereliikmetega.

«Täname kõiki, kes on meid nende 11 aasta jooksul aidanud ja toetanud. Me jätkame ta otsimist, sest me ei taha, et Madeleine’ist saaks jälle üks kadunud lapse lahendamata lugu,» teatasid vanemad.