«Kallid sõbrad,» alustab Jana avaliku postitusega. «Ma tahan öelda, et mul on valmis arranžeeritud materjal terve plaadi jaoks. Ma elasin koos värdjaga kes lõi mind vastu näkku mitmekordselt,» annab noor naine teada.

Jätkates: «Miks ma elasin temaga? - Ma uskusin temasse kuna ta oli kõikide minu lugude aranžeerija ning bändikaaslane. Nüüd ma olen temast lahku läinud. Ma pidin läbima kogu seda õudust, et jõuda arusaamiseni kes ma päriselt olen? - Vist küll.»



«Naised, ärge kannatage. Olge õnnelikud ja vabad oma õigetes valikutes,» kutsub Jana üles ja lubab ühtlasi kirjutada raamatu oma läbielamistest.



Jana kinnitab Elu24le antud kommentaaris, et koduvägivald oli jõhker. «Ta proovis mitme aasta jooksul sisestada mulle, et ma olen halb inimene ja mitte keegi ilma temata, lõi mind nii, et ma olin haiglas,» annab laulja teada. Viimane vägivaldne akt leidis tema sõnul aset kaks nädalat tagasi: «Ta lõi mind vastu pead metallist küünlahoidjaga,» räägib Jana.