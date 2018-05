Kolme inimese surmaga lõppenud avarii põhjustanud Mikk Seger mekib USA-s uuel ametikohal ilusat elu

Purjus Seger kihutas vastassuunavööndisse ja rammis vasakpööret lõpetanud sõidukit. Rängas kokkupõrkes said surma kolm noormeest. Vanuseks kõigest 24, 22 ja 17. Mikk Segerile määrati karistuseks 7 aasta ja kuue kuu pikkune vangustus, millest 6 kuud kandis ära eelvangistuses. Kohus võttis 2016. aastal vastu otsuse vabastada Mikk 10 kuud ennetähtaegselt, et võimaldada talle parem taasühiskonnastumine. Tol hetkel leidis kohus, et kantud karistus on mehele avaldanud piisavalt mõju ning katseaja lõpuni kehtestati mitmed reeglid, mille rikkumisel ennetähtaegne vabastus koheselt lõppeb.