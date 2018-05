Nädal aega tagasi tuli avalikuks, et armastatud Rootsi DJ Avicii sooritas terviseprobleemide tõttu enesetapu. Nüüd on aga ka selgunud, kuidas mees end ära tappis.

Kaks erinevat allikat sõnavad, et Avicii lõhkus klaaspudeli, millega ta end lõikas. Üks allikatest lisas, et tegu võis olla veinipudeliga.

Kust mees ennast lõikas, see pole veel teada. Üks allikatest ütleb, et ta lõikas enda kaela; teine eitab seda ja ütleb, et see oli tema ranne.