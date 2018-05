Peeter Oja: minu jaoks on hakanud kogu see asi võtma kergelt kohtlast varjundit

«Ingrid Õunapuu aga vaikis kui haud. Vaikib teine siiani. Minu jaoks on hakkanud kogu see asi võtma kergelt kohtlast varjundit. Asi pole mitte teenitud või teenimata tasus, vaid Ingrid Õunapuu suhtumises ja sellest tulenevast käitumisest. Kuigi meie mõlema poolt allkirjastatud lepingus on kohustused kirjas, eirab Ingrid Õunapuu neid lausa süüdimatu järjekindlusega. Ei võta ühendust, ei vasta e-kirjale ja juriidiline leping on talle ka vaid kui formaalne tühi-tähi. Täiesti müstiline olend,» kirjutas Oja.

«Tema fundamentaalne arusaam maailmast kõlab nii: «Travel light, live light, spread the light, be the light.» (põnev inglise keelne sõnamäng. Sõna «light» võib olenevalt kontekstist tähendada valgust või kergust, seega saab Õunapuu moto tõlkida järgmiselt: «Reisi kergelt, ela kergelt, jaga valgust, ole valgus»). Ehk ongi Ingrid Õunapuu näol on tegemist astraalse nähtusega? Võdin käib seest läbi, aga põnev on ka. Mõelda vaid, ma olen sattunud dimensioonide konflikti. Samas on teada tohutu arv juhtumeid, kus liigne valgustatus on mõjunud valgustatule endale pimestavalt,» kirjutas Oja.