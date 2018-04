Ministriks siirduv Janek Mäggi: miks eeldatakse, et poliitik on üks geniaalne kuivik?

Julgete ja mõistukõneliste väljaütlemiste poolt tuntud Janek Mäggi arvab, et Eestis on lihtsalt vaja normaalseid ministreid. Ta võttis selle töökoha peale Jüri Ratase pakkimist vastu teades, et kaotab rahas.

Mäggi esitas saates provokatiivse küsimuse, kas poliitikul ei või olla eraelu, naisi, lapsi ja autot. «Miks eeldatakse, et hea poliitik on geniaalne kuivik, kes on lugenud oma elus vaid ühe raamatu «Naeris» ja kelle sõnavaras on peamiselt kaks fraasi laua peal ja päeva lõpuks,» lausus tulevane minister muigega.