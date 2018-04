«Kodutunne» läheb appi seitsmeliikmelisele suurperele

Olukord läks nii hulluks, et kolm aastat tagasi koliti üürikorterisse, kus nüüd seitsmekesi elatakse. Veelgi keerulisemaks muudab nende elu see, et nende neljast lapsest üks, kaheksa-aastane poeg on raske puudega. Selleks, et käimisvõimetu poeg õue pääseks, peab ise tervisega kimpus olev pereisa lapse süles kolmandalt korruselt alla ja üles tassima.