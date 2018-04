Video: eesti puskar tegi lõunakorealastest tuldpurskavad «draakonid»

Lõunakorealased kogesid Lõuna-Eestis Mooska suitsusauna ja pärast seda õhtusööki koos kohaliku perega, kuid külalisi ootas ees ka üllatus.

Perenaine küsis, et mis on Lõuna-Korea pealinna Seouli kõige kõrgem hoone, sest vaid sinna saab rajada eesti suitsusauna, sest siis ei häiri suits lõunakorealasi.

Õhtusöögi lõppedes tõi peremees välja suure pudeli alkohoolse joogiga. Esimesena võttis klaasi põhjani perenaine, kes pani klaasi tagurpidi oma pea kohale näitamaks, et klaas on tühi.

Siis võttis peremees kanget alkohoolset jooki ning siis läks klaasitäis puskarit Kim Soo-ro’le, kellel läks see jook üsna kiiresti alla ja kes tähendas, et ka Lõuna-Koreas on komme klaas põhjani juua.

Kuid Kimi näole ilmus kiiresti pärast joogi allaminekut grimass, mis näitas, et puskar oli tema jaoks liiga kange. Ta küsis, et kuidas perenaine suutis selle ühe lonksuga ära juua.

Siis oli Lõuna-Korea tuntud popstaari Eric Nami kord juua kanget alkoholi, ta valas selle endale kurku ja neelas kiiresti alla, kuid mitte piisavalt kiiresti, sest ta näoilme muutus, ta väristas end ja ta võttis kiiresti mitu lusikatäit suppi peale.

Lõuna-Korea popstaar Eric Nam pärast eesti puskari maitsmist FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ka kolmas korealane nuusutas alguses jooki, võttis klaasi põhjani ja temaga toimus sama, mis kahe esimesega.

Pere selgitas, et tegemist on 60-kraadise enda valmistatud puskariga, mida nad vahel võtavad pärast sauna ühe klaasitäie.

See saade, milles tutvustatakse lõunakorealastele nende jaoks eksootilisi paiku, oli Lõuna-Korea MBC telekanali eetris 29. aprillil ning videolt on näha, kuidas eesti puskar lõunakorealased tuldpurskavateks «draakoniteks» teeb.

Korea mütoloogias seostatakse draakonit vee, taimekasvu ja põllumajandusega, need loomad toovad õigel ajal vihma. Korea kultuuris elavad draakonid jõgedes, järvedes, meredes ja isegi mäestikuojades.

Lõunakorealastele tutvustati ka saunaga kaasas käivat mõnu, milleks on jääauku hüppamine. Korealased olid selle suhtes üsna kõhkleval seisukohal hoolimata peremehe ütlusest, et väljas on miinus kümme, kuid vesi on pluss neli kraadi ning kohe pärast külmas vees olemist saab minna sooja sauna.

Lõunakorealased Eestis FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Wizard of Nowhere» on Lõuna-Korea tõsielu reisisaade, mille esimene osa on MBC kanalis eetris 5. juunil 2017. Kuueliikmeline meeskond on jagatud kaheks ja kumbki meeskond on kolm päeva mingis riigis, kus nad peavad kogema kohalikku elu.

Neil ei ole mobiiltelefone, raha ja isiklikke asju, küll on aga produtsentide poolt antud telgid, magamiskotid, õues toiduvalmistamiseks sobivad vahendid ja matkavarustus. Nad peavad tegema tutvust kohalikega, et kõht täis ja pesta saaks.