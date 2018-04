«Eesti otsib superstaari» saatesse on alles jäänud vaid seitse finalisti. Esimesest finaalsaatest langes välja Hele-Mai Mängel, teisest finaalsaatest Rauno Gutman ja kolmandast Anette Maria Rennit.

Võistlustulle on jäänud vaid kolm poissi ja neli tüdrukut – Merilin Mälk, Sissi Nylia Benita, Helis Järvepere-Luik, Jennifer Marisse Cohen, Uudo Sepp, Jaagup Tuisk ja Carlos Ukareda.

Ballaadid, mis saates osalejad endale valinud on:

Jennifer Marisse Cohen – «Over the Rainbow» The Wizard of Oz