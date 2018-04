Fännid marus! Miks pubibändi Respekt Viljandi kontsert tühistati?

«Kahjuks ei oska ka meie antud, väga kummalist juhtumit kommenteerida, kui vaid sellega, et kurikuulsa ööklubi eest on meile hoiatusi saadetud pea igalt Eesti bändilt ja diskorilt, kes klubilt oma tasusid ootavad või mingil muul moel on vastu pükse saanud!» kirjutab laulja. «Nüüd siis on Respekti kord!» on Kerdo Mölder löödud.