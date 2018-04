Stig Rästa: hea publik ei näpi telefone

Samas ütles Rästa, et inimesed võiksid ennast vabalt tunda. «Ausalt öeldes, mul ei ole selle vastu midagi, kui inimesed köhatavad või kommipaberit krabistavad,» lausus ta ja lisas, et näeb vahel publikus, et kellegi nägu helendab telefoniekraani valgusest. Rästa ütles, et tegelikult pole see midagi hullu. «Ma olen ise ka vastik telefoninäppija,» tõdes ta MENU vahendusel.