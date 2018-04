ERKI Moeshow ootab julgeid modellikandidaate

ERKI Moeshow modellide casting’ul toimub osavõtjate mõõtmine, pildistamine ja poodiumil kõnni harjutamine. Oodatud on igas vanuses naised ja mehed, alaealistel on aga vajalik endaga kaasa tuua vanema poolt allkirjastatud kirjalik nõusolek. Osalejatel palume casting’ule tulla lihtsas riietuses, puhaste juustega ja ilma meigita. Otsuse, kes ERKI Moeshowle pääsevad, langetavad disainerid. Registeerumine toimub kohapeal.

ERKI Moeshow’l modellina kaasa löönud ning seekord juba ERKI lavatiimi kuuluv Vera Gonchugova sõnas, et moeshow’st osavõtt mõjub positiivselt modelli portfooliole: «Esiteks on see kasulik portfoolio jaoks, sest modellid leiavad laialdaselt kajastust pressis. Teiseks on moeshow’lt võimalik koguda endale olulisi kontakte moemaailmast.»