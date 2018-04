Lauljanna Halsey õudne kogemus: kogesin laval, keset kontserti nurisünnitust

Lauljanna rääkis saates avameelselt oma raskustest ja füüsilistest probleemidest, mis haigusega kaasnevad. Lisaks oli frustreeriv ka see, et pikka aega ei võtnud ei arstid ega lähedased tema kaebusi kuigi tõsiselt. Isegi naise ema kinnitas talle, et perekonna naised kogevadki valusaid ja vererohkeid «päevasid» ning see tuleb lihtsalt ära kannatada. Ka arstid pidasid sümptomeid pigem normaalseks ning soovitasid tal rohkem puhata, vedelikku tarbida või peeti naise muret pelgalt ärevushäireks.