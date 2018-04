Pildid ja video: Macroni ja Trumpi «karukallistused»

Meediale jäi silma, et kaks riigijuhti on üksteisega väga familiaarsed ega hoia käsi teineteisest eemal, teatab AFP.

Maailma meediasse jõudnud fotodel ja videotel on näha Trumpi ja Macroni pidevat kehalist kontakti, mille kohta ajakirjanikud kasutavad näiteks väljendeid «karukallistus» ja «käesurumine».

Visati ka nalja, et kaks riigimeest võiks proovida, kumb neist käesurumises tugevam on.

Veel märgati, et Macron on heade kommetega elegantne prantsuse mees, sest ta suudles USA esileedi Melania Trumpi kätt. Etiketiekspertide teatel tegi Macron seda õigesti, langetades oma pea naise käe juurde, mitte ei tõstnud naise kätt enda suu juurde.

Kuid on ka neid, kellele Trumpi ja Macroni mesimagusad suhted ei meeldi. Üks neist on ameeriklasest režissöör Oliver Stone, kelles voolab nii prantslaste kui jänkide verd.

71-aastase Stone’i arvates on nii Macron kui Trump manipuleerijad, kes üritavad vahendeid valimata oma võimuala laiendada ja imperialismi taaselustada.

«Macron käitub nagu Trumpi kannupoiss, kuid nende eesmärgid on sarnased. Nad on imperialistid, keda huvitab vaid mõju- ja võimupiirkonna laiendamine,» nentis režissöör, kes praegu on Iraanis Teheranis filmifestivalil.