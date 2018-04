Saates kaasategevad Yvette Fielding, Karl Beattie ja Stuart Torevell on enam kui kümne aasta jooksul püüdnud kummitusi tabada, kuid seni tulutult. Kõik varasemalt rahvalt saadud vihjed võimalike kummituste kohta ei ole kunagi varem vilja kandnud. Aga see ebaõnnestumiste jada viimaks lõppes, vahendab Mirror .

Naine lisas: «Selle asemel, et anda meile vastused, mida me otsisime, andis see meile veel rohkem küsimusi. Kas see kujutis oli kaua aega tagasi surnud hing, teisik, varasema salvestise praak või midagi sellist, millest me ei peagi kunagi aru saama?»