OTSE: Venemaa «Selgeltnägijate tuleproovi» võitja Swami Darshi esitleb uut raamatut

Swami Darshi räägib raamatus avameelselt ning ilma saladuste ja mõistatusteta enda kohta kõike seda, mida on pikka aega hoidnud salajas, räägib kõige varjatumast, isiklikumast, läbielatust - kuidas algas tema raske ja okkaline teekond, kuidas ta jõudis tõeni.

Raamatus on haaravalt kirjeldatud kümme aastat kestnud teekonda, täis erakordseid lugusid rännakutelt, imepäraseid kohtumisi, kentsakaid juhtumusi, säravat huumorit ja filosoofilise sisuga mõtisklusi. Autori sõnul on see tõeotsija autobiograafiline raamat.