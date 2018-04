Katrin Lust: kui võlgnikud vilistavad kohtuotsuse peale, siis tulebki võlakütt välja kutsuda

Pääri poole pöörduvad viimases hädas isegi suurfirmad ja pangad, kes on hädas võlgnikega. Kuna sellised väited on tavaliselt liialdatud, siis küsis Elu24 saatejuht Katrin Lustilt üle, mis suurfirmade ja pankadega tegu on.

Katrin Lust sõnas, et Ants Päär näitas talle dokumente, mis tõestab, et ta on töötanud VKG grupis. VKG ehk Viru Keemia Grupp on Eesti põlevkivitööstuse, elektritootmise ja avalike kommunaalteenuste valdusettevõte.

Lisaks sellele on Pääri palganud ka pangad. «Teda on palganud ka kõik Eesti pangad. Nad paluvad tal liisinguautosid tagasi tuua. Ta on tagasi toonud üle 500 auto. Praegugi ajab ta Rootsist ühte võlga taga,» sõnas Lust.

Võlgade väljanõudmine on väga delikaatne ja ebameeldiv teema. Sellest lähtuvalt saab eeldada, et võlgade väljanõudmise tööpraktikad on väga julmad. Kuidas Ants Päär töötab? «Käib tal ukse taga ja rikub meelerahu. Kui kohus ja kohtutäitur hakkama ei saa, siis tulebki mängu võlakütt. Päär füüsilist vägivalda ei kasuta. Tema töötleb neid ja tuletab neile meelde, et nad on võlgu. Ta on tüütu,» kirjeldab Lust enda kogemuse põhjal, kuidas Päär töötab.

Katrin Lusti ei tea täpselt, kas tööandjad Päärile ka mingeid piiranguid seavad, aga nii palju ta ütles, et võlanõudjana peab Päär teadma, et ta ei tohi seadust rikkuda.

Saates saab ka näha,kuidas läheb Päär koos «Kuuuurijaga» ühele võlgnikule külla, et kliendi võlg saaks tagastatud. Hirmust värisev võlgnik ei ole Pääriga koostööst huvitatud ning kohale kutsutakse ka politsei.

Politsei kutsumise põhjuseks oli Lusti sõnul asjaolu, et Ants Päär tungis võõrale territooriumile, suitsetas seal ning tekitas maja perenaises hirmu, et Päär võib nende maja põlema panna. Olukord ei paistnud reaalselt nii hull olevat, aga põhjus oli piisavalt adekvaatne, et võlgnikud Päärile politsei kutsusid.

Võlgade väljanõudmine niivõrd otseselt ja agressiivsel viisil tundub esmapilgul väga 1990ndad ning paneb mõtlema, kas sellisel ametikohal tänapäeva Eestis ka kohta on. Lusti käest sai küsitud, kas ta enda loo tegemise ajal püüdis välja selgitada, kas Eestis on mingisugused seadused, mis võlaküttide tööd toetavad.

Lust sõnas, et ta tegi päringu politseile ja prokuröri juurde ning talle öeldi, et eraldi seadust võlaküttidele pole. Lust arvas, et võlanõudjad käivad justkui inkasso alla, aga päris õige see pole. Kuna Ants Pääril ei ole ka ametlikku ettevõtete ja ta ei ole registreeritud ka füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE), siis saab Pääri tegutsemistpraktikaid nimetada millekski wild wild westist ehk metsikust läänest.

Kui aga seadused ametikoha tööd ei reguleeri, siis võib inimene seaduse piires teha mida aga tahab. See aga tähendab, et inimesed ei pruugi sellesse hästi suhtuda. Katrin Lusti sõnas tema üks Pääri kliente soovitab sellele vaatamata viimase teenuseid ka teistele. «Kui võlga tagasi ei saa, võlgnik kohtuotsusele vilistab ja dokumendid näitavad, et inimene on varatu, siis ongi viimane lahendus võlakütt palgata,» sõnas Lust.

Saadet tehes jäi Katrin Lustile mulje, et Ants Päär on inimesena paras tõbras. See on sõna, mida Päär iseenda kirjeldamiseks kasutab ja Lust on ka ise sellega nõus.

Ühe põhjusena tõi Lust välja asjaolu, et umbes aasta tagasi, kui Päär tema saates ühe teise looga läbi käis, lubas mees naise metsa «seenele viia». «Ants Päär on varem saatest läbi käinud, aga polnud hea mulje. Ta oli väga agressiivne. Ta tuli ühel momendil minu juurde ja ütles, et keegi võib mind metsa seenele viia. See oli aasta tagasi. Mina olen väga pragmaatiline ja pikka viha ei pea. See kui Päär minu juurde tuli ja ütles, et mulle on hea lugu, siis ma unustasin tüli ära ja kuulasin ta ära, mis tal mulle pakkuda on,» ütles Lust.