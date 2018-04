Eesti kuulsused lähevad saates «Legendide lahing» omavahel ägedasse räpilahingusse. Meelelahutajad, poliitikud, sportlased, kultuuritegelased – kõigil neil on võimalus öelda, mida nad oma vastastest arvavad.

Laulja ja rändajahingega saare naine Grete Paia läheb vastamisi eesti r’n’b kuninga Lauri Pihlapiga. Enda võidus kindel Grete peab Laurit rohkem naiseks kui meheks. Lauri enesekindlust see ei kõiguta, kuna peab oma elukogemust võidu garandiks.

Teise paarina annavad kuuma muusikalide staarid Nele-Liis Vaiksoo ja Lauri Liiv. Olles olnud pikka aega suured sõbrad, teavad nad liigagi hästi, millised luukered on vastase kapis peidus. Räpilahingus unustatakse hetkeks sõprus, sest mõlemad on artistidele omaselt kindlad enda võidus.

Kolmandana astub võistlustulle räpi-perekond Tiiu ja Okym. Tiiu on värvikas, enesekindel ja julge naisräppar, kes Okymi rajalt maha võttis. Okym peab Tiiut särtsu täis naiseks, kes kindlasti selle lahingu käigus teda teravalt nõelab. Kui musta pesu pesema hakatakse ja kelle jalas on selles perekonnas püksid? See selgub juba saates!