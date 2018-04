Elina Nechayeva lavasõu projektsioon saab teoks

«Olen õnnelik, et leidus inimesi ja ettevõtteid, kes uskusid «La Forza» etteaste tervikusse ja panid oma õla alla selle realiseerimiseks Eurovisioonil Lissabonis,» rõõmustab Elina Nechayeva. «Ühtlasi olen ka väga tänulik meie tiimile, kelle jaoks ei eksisteeri lahendamatuid probleeme!»

«Eurovisiooni lauluvõistlus on paras pähkel, kui oled suurte ideedega väike riik,» kommenteerib Eesti delegatsiooni juht Mart Normet. «Tänan südamest kõiki, kes on viimase kuu aja jooksul kaasa mõelnud ning abi pakkunud.»

«Kuigi ma tean, et projektsioon ei mõjuta otseselt minu lauluhäält või lavalist sooritust, on see oluline osa kogu lavanumbrist, ilma milleta ei sünni täiuslikku tervikut,» kommenteerib Nechayeva. «Annan endast parima! Ma laulan Eurovisioonil meie kõige eest ja kõigil nimel.»