Sissi lauluhääl ja hingestatud esitlused on tõesti megad, siiani on kohtunikud talle heitnud ette liigset ameerikalikkust. Nad millegipärast kardavad, et Eesti muusikamaailmas sellisele stiilile piisavalt fänne ei jätku. Aga kui mõelda Liis Lemsalule, siis on kõik võimalik.