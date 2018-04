Avicii surm oli ette määratud? Diskor jagas haiglavoodist õõvastavat videot

Video on üles laetud küll eelmise aasta novembris, aga sündmused leiavad aset umbes aasta varem. Avicii loobus 2016. aastal tervisehädade pärast tuuritamise, jälgides sellega arstide soovitusi. Mees tegi muusikat edasi, aga seda juba rahulikemates tingimustes.

Filmi teaseris on näha, missugust kaootilist elustiili Avicii elas, ning et ta sai mitmeid palveid intervjuudeks isegi siis, kui ta võitles tervisehädadega.

Diskor sõnas ka ise, et dokumentaalfilm võib olla natuke jube. «See on väga isiklik. Seal on paljusid tõuse ja mõõnasid,» sõnas artist.