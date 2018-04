Liis Lemsalu tundis Liibanonis esinemise ajal suurt hirmu: mõtlesin, et miks ma tulin siia

Lemsalu ütles, et asus 125 kilomeetri kaugusel Süüria pealinnast Damaskusest. «Seal toimus keemiarelvarünnak samal ajal, kui mina olin sõjaväebaasis. Ma hakkasin natukene muretsema, sest see oli nii lähedal, USA oli just hakanud sela pommitama ja siis ma mõtlesin, et miks ma tulin siia, appikene,» kirjeldas Lemsalu.