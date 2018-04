Poissi alandanud juuksur saadeti trellide taha

Poisi sõnul võttis ta juuksuri keelust hoolimata juukselõikusmasina ja tahtis seda proovida, kuid see vihastas juuksurit, teatab The Telegraph.

Poiss oli sunnitud juuksuri nõudmisel masinat ise kasutama, kuid ta tegi seda nii kohmakalt ja oskamatult, et rikkus oma soengu. Teised juuksurisalongis olnud hakkasid naerma, see solvas last ja ta kutsus politsei.

Politsenikud võtsid juuksuri, 21-aastase Abdulrahim Omari kinni. Omari sõnul tahtis ta poisile õppetunni anda, et ta ei kasutaks ilma loata juuksurivahendeid, sest need võivad kogenematutes kätes olla ohtlikud.

Omari advokaadi Ahtiq Raja sõnul sai ta klient aru, et tegi suure vea ja tal on kahju, et last solvas.