Tommy Cash: «Olen nohik!»

Edu saladuseks on peetud tõsiasja, et kogu staari «ebamaine» olemus, stiil ja muusika ei ole teeseldud, ega edu saamiseks loodud imago. Pigem on esitletu autentselt osa tema persoonist, mida nutikalt loomingus ära kasutatud. Nõnda on Tommy Cashist saanud terviklik persoona, kes toetab oma olemusega oma muusikat ja vastupidi. Ka intervjuus NME Music-le kinnitab ta, et on iseendaks jääv nohik, kes teeb seda, mis talle meeldib. «Mõtlen, et «vau, see oleks kuradima äge!» ja siis lihtsalt teen seda, kinnitab ta, et midagi ei tehta tähelepanu saamiseks.