Nimekiri koostati esmakordselt 1999. aastal. Nominendid ja võitjad valiti Ameerika akadeemikute, poliitikute ja ajakirjanike debati tulemusena. Nüüdseks, on sellest saanud iga aastane traditsioon, milles nimetatud saamine on suur au. Samas rõhutab ajakiri, et nominendid valitakse nende panuse maailma muutmise järgi, ka siis kui see pole alati positiivne. Lõpliku eksklusiivse nimekirja koostavad siiski Times-i ajakirjanikud. Soovutusi nominatsioonidele saavad teha ka eelmiste aastate iga kategooria «võitjad», niiöelda vilistlased.