Oma pildi allkirjaks on seltskonnakaunitar kirjutanud «armastus leidis armastuse», viidates koos temaga fotole jäänud sõnale ja ilmselt pildi tegijale. Võime vaid aimata, kes see on kuid laual olevate asjade järgi võib spekuleerida, et see oli Grete kallim.