Esiteks kummutas kaunitar kohe kõmulise uudise, et tema loo autorid ei pääsegi Portugali: «See info ei ole õige, sest sellega tegeletakse ja nad pääsevad Eurovisioonile. Tegemist on suure eksitusega.»

Skandaale on Saara ümber olnud eluaeg, aga tütarlaset need ei heiduta: «Inimesed ei julge rääkida oma vaimsest tervisest, partnerlussuhtest või seksuaalsest suundumusest või teistest asjadest, mis neile muret teevad. Inimesed ei julge olla enda vastu ausad, sest arvavad, et peavad olema nii-või naasugused.»

Saara isegi on varem muretsenud, et äkki ta ei meeldi inimestele sellisena, nagu ta on. «Peame teesklema, et oleme väga tugevad. See hoiab inimesi pinges ja nad ei tunne end selle tõttu hästi. Üksteise aitamine põhineb aususel ja vaid nii saame aru, mis tegelikult toimu,» räägib laulja.

Saara Aalto FOTO: Madis Sinivee

30-aastane staar on elanud üle ka sügava depressiooni: «Ma olen aktiivne naine, kuid põlesin viis aastat tagasi läbi ja langesin depressiooni.» Nüüdseks on ta paranenud. Saara sundis end muremõtetest üle saama: «Ütlesin endale, Saara rahune, sa ei taha enam läbi põleda, sest see kurnab. Pidin leidma tasakaalu, panema asjad tähtsuse järjekorda ja jätma ära mittetähtsad.»

Laulja soovitab ühiskonna survele tugevasti vastu panna: «Kõik peaksid seda tegema, sest ühiskond surub meile pidevalt peale, et peame rohkem ja efektiivsemalt töötama. Ei ole mõtet liialdada, vaid leida õige tasakaal.»

Saara Aalto FOTO: Madis Sinivee

Kuigi Sara on osalenud ka Briti X-factoris, on Eurovisioon tema sõnul suurem väljakutse: «Olen alati tahtnud Eurovisioonile minna. Olen olnud Eurovisiooni fänn 20 aastat ja olen kujutanud, milliseid tundeid võib tekitada Eurovisioonil esinemine. Ma armastan seda muusikasündmust ja ma ei tea, miks ma ei ole varem pealtvaatajana seda kohapeal fännanud.»

«Tahan kohtuda inimestega, osaleda pidudel, kogeda kogu seda õhkkonda. Ootan sündmust innukalt,» on lauljatar elevil. Oma võidus aga ei ole staar ülearu kindel: «Olen osalenud üsna mitmel lauluvõistlusel ja olen alati jäänud teiseks. Nii on juhtunud viis korda.» «Ma ei oska öelda, kas ka sel korral saavutan teise koha, kuid see on täiesti võimalik,» lausub Saara naerdes.