Poliitik Viktoria Ladõnskaja-Kubits andis delfiinile musi!

Elu24-le antud täpsustavas kommentaaris ütleb naine, et Odessas pakutav delfiiniteraapia on tuntud oma heade omaduste poolest ja delfiinide soojast tähelepanust on osa saanud sadu Eesti lapsi. «Enda ja lapse emotsioonide pealt saan öelda, et see on kindlasti emotsioon pikaks ajaks!»