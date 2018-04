Meeleheitel koduperenaine sai tunnustust! Eva Longoria pärjati prestiižika tähega

Kõige rohkem on ta tuntust kogunud Gabrielle Solisi osatäitjana telesarjas «Meeleheitel koduperenaised». Temast on saanud ka rahvusvaheliselt tunnustatud modell, kes on esinenud mitmes kõrgeprofiililises reklaamikampaanias ja arvukates meesteajakirjades. Ta on seni ainuke naine, kelle ajakiri Maxim on kahel korral tunnistanud kõige kuumemaks naiseks.