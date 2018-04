Narkomaanist pereisa: lapsed on korduvalt näinud, et ma olen paugu all

38-aastane Martin on aastaid amfetamiinisõltlane, kes soovis rääkida enda hoiatavat lugu enda sõltuvusest ja sellest, kui raske tal on sellest loobuda.

Katrin Lust sõnas, et pealtnäha on mees täiesti tavaline inimene, kes ei paista üldse sedamoodi, kes võiks suure sõltuvusega võidelda. Martin on korralik pereisa, kellel on armastav naine ja lapsed, keda ta jumaldab. Aga tema suureks mureks on asjaolu, et väike Eesti linn, kus ta elab, vohab narkootikumidest, eriti amfetamiinist, kokaiinist ja kapenist.

Martin hakkas sõltlaseks vanglas, kuhu ta sattus süütamise tõttu. Mees rääkis loo alguses, et ta sai esimese narkokoguse droogist, mis oli vanglasse toimetatud vangivalvuri abil.

Martin oli vanglas viis aastat ja kaks kuud. Kui ta välja sai kohtas ta enda elu armastust ja siiralt uskus, et ta suudab ilma narkootikumideta elada. Aga kui ta naisega läks respekteeritud aknatootmis firmasse, kohtas ta valvurit, kes oli nii sõltlane kui diiler. Seda Martin alguses aga ei teadnud ning tema jaoks tuli üllatusena, kui valvur narkootikume tema ees pruukima hakkas. Martin ei suutnud siis kiusatusele vastu panna ja koos tõmmati end pilve.

Mees tunnistab, et ta otsib naisega meelega konflikti, et tal oleks põhjust kodust ära minna ja mitu päeva järjest narkootikume teha. Ta naaseb koju alles siis kui joovastuse tunne on asendunud masendava depressiooniga.

Martini elukaaslane, kes teab tema sõltuvusest, on püüdnud ka meest aidata, aga kuna mehe vajadus amfetamiini järele on nii suur, siis ei huvita teda ka naise ähvardused mees maja jätta või lapsed ära võtta.

Intervjuu lõpus sõnas Martin, et ta lapsed teavad, et ta on narkomaan, sest on nende juuresolekul korduvalt «paugu» all olnud. Kuigi tema kolmeaastane laps ei saa aru, mis tähendab pilves olemine, siis saab laps siiski aru, et isa on pilves peaga teistsugune ja hoiab temast eemale.