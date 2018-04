«Eesti otsib superstaari» üheksa finalisti astusid eile võistlustulle teises finaalis, mille teemaks oli retrovoor. Sel korral pidi saatest lahkuma hittballaadi «When You Say Nothing at All» esitanud Rauno Gutman.

Anette-Maria jäi saatesse seekord päris napilt. Tema valitud Scorpionsi lugu «Still Loving You» ei meeldinud kohtunikele. Mihkel Raud ütles: «Minus puudub viha, ma ei vihka asju, aga ma vihkan Scorpionsi. Aga see on minu probleem. Sinu probleem on see, et nüüd ma pean minema koju ja seda laulu uuesti sinu esituses kuulama, sest see oli suurepärane.» Õnneks aga meeldis kohtunikele Anette esitus.

Laulja usub, et Rauno muusikukarjäärile ei mõju saatest lahkumine kuidagi halvasti. Anette Maria lubab, et nad suhtlevad omavahel edaspidigi. Rauno esinemise kohta ütles leebe staari-kohtunik Ines, et see oli liiga mugav: «Ma tahaks sinust midagi ekstrat välja tirida.»

