Persoonilugu: Brigitte Susanne Hunt: ma oleksin pigem teiste poolt vihatud, kui armastatud selle pärast, kes ma tegelikult ei ole

Issand, nüüd on eriti kurb seda rääkida, eriti kui täna on minu vaimse mentori viimane päev raadios minu ülemusena. Ma olen iga jumala päev tänulik, kui ma ärkan, et ma mõtlen: «jess, ma pean minema raadiosse tööle. » Minu jaoks … ma ei võta seda kui töökohta. Minu jaoks on see, et «jess, uus päev, ma saan jälle parimat tantsumuusikat kuulata; ma saan jälle oma kuulajatele rääkida, mis toimub, mis on juhtunud; erinevad auhinnamängud; erinevad kliendid, kellega me koostööd teeme. Aga raadiosse saamine oli nii, et ma käisin külas Kertu Jukkumil ja Erkki Sarapuul ja siis …

See oli vist Doktor Silva asjus TV3-ga seonduvalt. Ja siis ma mäletan, et ma käisin seal ja mulle hästi meeldis see kogemus. Siis tuli ülemus tuppa, Urmas Kolsar, kuna me oleme mõlemad sama eriala õppinud Tartus ülikoolis, ajakirjandust ja kommunikatsiooni, siis KOHE läks jutt kuidagi Tartu Ülikooli suunas ja … sa tunned, et kellegagi jutt kohe hästi klapib. Ja siis Urmas kirjutas mulle … ma käisin veel seal kaks või kolm korda, kui Kertu oli kuskil reisil ära, siis Erkki küsis, kas ma saan asendada. Ja siis Urmas tahtis minuga kokku saada, see oli kusagil jaanuari alguses, mitte isegi eelmine aasta vaid veel üks aasta tagasi (2016). Urmas on selline inimene, et ta räägib sinuga kolm tundi maast ja ilmast ja siis kui on viimased kümme minutit ja aeg ära minna, siis ta ütleb, et «Kuule, tule Powerisse, võta 1/3 üle. » Ja ta ütleb seda 20-aastasele tüdrukule! Siis ma jäin [vaatama ja mõtlesin]: «mine kanni, kas see on mingi nali vä? » Siis ma mõtlesin ikka ka, et kuidas ma hakkama saan ülikooli kõrvalt, aga mu õppejõud olid nii toetavad, et suur aitäh veekord neile, et nad lubasid kõik ained teha mul nii, et ma olen Tallinnas.

Ja alguses raadios oli tohutult raske. Palju oli neid õhtuid, kui ma läksin nuttes magama, sest et ma tundsin, et ma ei saa hakkama, et see on nii raske, ma ei oska. Et korraga tuli nii palju kuulajate kirju, et «laske lahti see blond». See on päris tsitaat, muide. See tegi mulle nii-nii haiget. See oli kuidagi nii … ma arvasin, et see on see, mida ma oskan, aga siis ma taipasin, et ma ei oska, nii nõme, ma lähen minema raadiost. Aga ema ütles, et ei lähe, proovid edasi. Just Urmas oligi see, kes ütles, et algus ongi raske … ma lasin ükskord terve Poweri eetri maha kuidagi. Urmas uskus minusse kogu aeg, uskus, et ma saan raadios hakkama, et ma sobin sinna, et see olen mina, keda on Powerisse otsitud. Ma olen niivõrd tänulik ja uhke, (tervitused Urmasele), kes on tõesti minu vaimne mentor, ja tänu kellele olen ma üldse someone (keegi), vaata. Kõik ju algas sellest.