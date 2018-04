Noor pereisa paljastab, kui keeruline ja kurnav on elu amfetamiinisõltlasena

Sõltuvuse sai ta kaasa endaga vanglast. Miks ei suuda pereisa enam amfetamiinisõltuvusest vabaneda? Kas tõesti on jõudnud uimastid ka Eesti väikelinnadesse ja on kättesaadavad noortele?

Kuna tegu on väga delikaatse teemaga, siis küsis Elu24 «Kuuuurija» saatejuhi Katrin Lusti käest, mis ajendas seda pereisa just tema poole pöörduma?

«Miks? Seda ei tea. Ta arvas, et mina olen õige inimene. On olemas «Pealtnägija» inimesed, «Radari» inimesed, «Kuuuurija» inimesed. Kelle mis sobib?» sõnas Lust.

Selle peale vastas Katrin Lust: «Ta on pereisa. Tema väidab, et Eestis on palju narkomaane, kes tarvitavad kanepit, kokaiini ja amfetamiini ning need ei avaldu kuskil statistikas. Tema eesmärgiks oli näidata, kui laastavalt narkootikumide tarvitamine peredele mõjub. Me tahame saatega uurida, kui paljud inimesed teistele abikätt ulatavad.»