Sellist lõbu ei pakuta just tihti, et laval on korraga kaks tipp-poliitikut ja tulistab lahtise kahuriga teineteise pihta.

«Kõik need inimesed, kes siia julgevad tulla, on väärt aplausi,» on Rainer Vakra otsusega saatesse tulla väga rahul. «Igaüks oskab teha nalja teiste üle. Aga kui sa tead, et sinu üle tehakse ka nalja, siis neid inimesi on vähe, kes seda kannatavad ja suudavad seda huumoriga võtta.»

Legendide lahing - Indrek Tarand ja Rainer Vakra, sekund peale lahingut. FOTO: Pilt videost

Inderk Tarand, kes kahe sõnaosava mehe räpilahingus võitjaks tuli, on Raineriga täiesti nõus. «Ega eneseiroonia elu ei ole kahjuks!»

Millega tal publiku valjem kisa välja meelitada õnnestus, ei tea Indrek ise ka. Vaata lahingut järele - Rainer Vakra tabab paremini rütmi, kuid Indrek Tarandi kõikevõitva karisma vastu lihtsalt ei saa.

«Demokraatia ei ole ainult see, kes võidab,» rõhutab Tarand. «Väga tähtis on ka see, kes tuleb teiseks. Muidu ei oleks ju valikut ja konkurentsi. Teine koht võib olla sama väärtuslik kui Olümpia hõbe!»

Küll oleks vinge, kui poliitikud kõik oksaksid niisama otsekoheselt asju välja öelda, mitte ainult ümmargust juttu ajada. Indrek Tarandist ja Rainer Vakrast tasub eeskuju võtta!

Videost tulevad ilmsiks ka kahe rivaali ajaloolised vendlussidemed, mida keegi veel ei tea. Vaata ja saad teada!

Mine võta kinni, on see kuri või lõbus päkapikk? Kehakeel räägib ühte, näoilme teist. Kuid Legendide Lahing ongi täis vastuolusid - teravus, mida pillutakse muie suunurgas. FOTO: Mihkel Maripuu