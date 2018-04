Feminist Germaine Greer: Meghan Markle’i ja prints Harry abielu võib kujuneda farsiks

Otsekohese 79-aastase feministi arvates võib Harry ja Meghani abielust saada farss, mis ei jää kestma, teatab news.com.au.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Greer on suure osa oma elust olnud Ühendkuningriigis ja tal on Briti kuningliku pere suhtes kujunenud välja üsna negatiivne arvamus. Ta nimetab Windsor-Mountbattenite suguvõsa Firmaks, kus on väga kivinenud reeglid ja vaimne piiratus.

Kui paljud ootavad innukalt 19. maid, mil leiab aset printsi ja ta kallima pulm, siis Greer vaatas juba ajas edasi, luues pidi abielu purunemisest ja lahutusest.

Greer, kes varem võttis agaralt sõna printsess Diana teema, nimetades teda suhtesõltlaseks ja meestest liigsõltuvaks arvab, et Meghan Markle ei ole feminist nagu paljud arvavad ta olevat.

Meghan Markle FOTO: Ian Watson/AP/Scanpix

«Arvan, et Markle kordab Diana stsenaariumit, kuid talle omaselt. Kuldses puuris olek lihtsalt ei sobi enam ühel hetkel, sest see on tüütav. Nad elavad õukonnas anakronismide keskel,» arvab feminist.

Greer jätkas, et 36-aastane Meghan Markle loobus näitlejanna karjäärist ja lihtsamast avalikust elust, et saada Briti kuningliku pere liikmeks, kuid see ohverdus on liiga ühepoolne.

«Mitte kedagi ei huvita see, et nende tulevased lapsed on Briti troonipärimise järjekorras kaheksas või üheksas. Minu arvates oleks targem neil lapsi mitte saada. Ma ei soovi neile halba, loodan, et nende elu läheb nii, nagu nad soovivad ja et nad suudavad üksteist taluda,» nentis feminist.

Kui saatejuht küsis Greerilt, et kas nende suhe peaks kestma jääma, hakkas Greer naerma, et kuninglikus peres on ennegi nähtud naisi kenade pruutidena, kelle peale paljud kadedad olid, kuid mõne asja pärast oli lahutus.

«Meghan Markle võib olla riukalik ja sildu põletada, sest nii juhtus ta esimese abieluga. Tema ja ta mehe, režissöör Trevor Engelsoni abielu lagunes paari aastaga, nad lahutasid 2013. Loodan, et kui Meghan kuninglikust perest tüdinenud on, ta lahkub, kuid võtab Harry kaasa. Kui ta seda ei tee, siis on see prints kuninglikus peres järgmine narr, skandaali keskpunktis olija ja lahutatu,» teatas Greer.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Greeri intervjuud näinud kommenteerisid, et neile ei meeldi selle feministi seisukohad, mis Meghani ja Harry elu juba ette negatiivselt sildistavad.

Paljud nimetatsid Greeri kibestunuks mittefeministiks. Oli ka neid, kelle arvates on Greer kuri nõid, kes tahab oma loitsudega Meghanile ja Harryle halba saata.

Germaine Greer (sündinud 29. jaanuaril 1939) on Austraalia publitsist, keda peetakse 20. – 21. sajandi üheks olulisemaks feministiks.

Ta oli inglise keele ja kirjanduse professor Warwicki Ülikoolis Inglismaal ja mitmete tunnustatud raamatute autor. Greeri raamatust «Naissoost Eunuhh» (The Female Eunuch) sai rahvusvaheline bestseller pärast selle avaldamist 1970. aastal.