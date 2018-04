Mis teeb Elina Nechayeva kleidi nii kalliks?

Tegelikult on kleit seal kõige pisem osa – kanga hind umbes 200 eurot pluss töö veel sadakond. Kalliks teeb selle just show' tehniline teostus. Kui «Eesti laulu» ajal kasutas Cuu Club kaht firmalt Eventech renditud 10 000-luumenilist Panasonicu projektorit, ning sedagi vaid esinemiste ajaks, siis Lissaboni meie tiim oma tehnikaga sõita ei saa.

Mart Normet seletas: «Eurovisioonil on oma tehnikapartnerid. Nii suurt üritust ei saa korraldada sedamoodi, et igaüks tuleb oma tehnikaga. Vastutuse show’ eest võtavad ikkagi korraldajad. Projektorid, mida meie kasutaksime, tellitakse Lissaboni Saksamaalt, rendiperiood on kuus nädalat ja sealt see suur summa kokku tulebki. «Eesti laulul» maksis sama esitus umbes kümme korda vähem.»