Ilmus joomise ajalugu tutvustav raamat

Enamikes kultuurides on tuntud ka alkohoolseid jooke ning kui need juba on olemas, siis on kaasnenud ka purjutamine. Erinevatel ajastutel ja eri piirkondades on alkoholi tarvitamised traditsioonid pisut erinevad, see võib olla seotud seisuse, religiooni ja tavanditega, seksuaalsuse, ohverdamise või pingete maandamisega, vahendab MENU.