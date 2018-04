Mõnus elu: 19-aastane Kylie Jenner ostis kolmanda kodu

Soetatud majal on neli magamistuba, neli vannituba, mille plaanib ümber ehitada kontoriks aina suurenevale kosmeetikaärile. Lisaks on uhke häärber varustatud ka basseini, mullivanni ja 12 000 ruutmeetrit vaba pinda kõikideks tegevusteks, mida süda ihkab.

Tundub, et kolm maja on Kylie-i jaoks siiski liiga palju, sest on müüki pannud oma vahemere-stiilis maja, odava hinnakesega: 3.9 miljonit dollarit. Vaata pilte SIIT või osta ära!