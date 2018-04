Kim Kardashian hoidis sünnitusel õe jalgu ja aitas pressida!

Õnnest pakatav kolme lapse ema Kim tweetis rõõmsalt kui uhke ta oma õe üle on, olles seega esimene kes avalikkusele lapse sündi kinnitas. Järgnevas tweet-is avaldas ta heameelt ka selle üle, et sai sünnitusel Khloe jalgu hoides teene tagastada.

Kim Kardashian West-il on räppar Kanye Westiga kolm last: North, Saint ja surrogaat-ema abil ilmale tulnud Chicago.



Khloe korvpallurist kallima Tristani väidetava armukese ja petmise teemat pole keegi perest avalikult kommenteerinud. Kuigi lähedalseisvad allikad väidavad, et Khloe on valmis Tristanit maha jätma, keskendub ta praegu beebile. Stressist tingituna sündis laps ka oodatust varem. Siiski olevat Tristan suhteprobleemidest hoolimata sünnitusest osa saanud ja kohal viibinud.