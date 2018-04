1. Räpi sellest, mida tead. «Ma soovitan räppida nendest asjadest, mida sa väga hästi tead. kui teadmine teemast on poolkõva ja puudlik, siis ei tule sealt midagi head. Kõik arvavad - no mis juttu sa ajad? See on mingi loll jutt!» Genka pani mind proovile ja selgus, et mehel on täiega tõsi taga - kui sa pead räppima autodest, millest ma paraku mitte muhvigi ei tea, on tulemuseks päris blond räpp.... Võiks isegi tunnistada, et räpi-kräpp.

2. Mitte tuimad sõnad, vaid mahlakamad väljendid. «Sa saad iga asja mahlakamalt öelda! Sa ei pea iga kord auto ütlema, võid öelda auto kohta rattad, sõiduriist, nimetada marke... Sul on nii palju võimalusi! Rahva kohta saad öelda publik, paabel, pööbel. Sul on miljon võimalust asju põnevamalt öelda, see on ka üks räpparite trikk!»

3. Sea sisse oma riimivihik. «See on jaa, väga tähtis asi igal räpparil. Mul tuleb väga palju riime pähe kui sõidan autoga, siis salvestan need audio-message'ite alla. Kui sul on hunnik riime koos ja mingi teema, millest sõnu kirjutada, siis võtad need riimid ja sobitad sinna. Teema on nagu pusleraam ja riimid nagu pusletükid - sa paned need omavahel kokku ja lõpuks tuleb ilus pilt.»

Räpiguru Genka annab hindamatuid nõuandeid, kuidas räppima hakata.

4. Räpparite liigutused laval? Need tulevad ise! Selge see, et kui sa räpid nagu Eesti koorilaulja ja sisestad teksti mikrisse puunuku meetodil, on seda päris igav jälgida. «Kui sa räpid mingist asjast, edastad informatsiooni ja ise usud sellesse - see paneb sind ise liikuma! Tundub nagu Parkinsoni-jutt praegu, aga see ise tuleb. Kui sa räägid hästi aktiivselt, hakkad ka kätega vehkima, räppimine on põhimõtteliselt sama asi.»

Genka on superkõva treener ja teab mida räägib, kuid esimesed katsetused kukuvad sellegipoolest väga blondid välja.

Tahad räppima hakata? Siin on peamised tööriistad, mida vaja teada:

Korja riime. «Asjade riimi panemine on väga fun!» Hoia fookus sisul ja lase keha vabaks - las ta liigub ise kaasa. Pauer alla - usu mida teed, usu oma sisu ja ütle see edasi energiaga ning mahlakalt!

Ja usu, mida Genka õpetab! Ta on pannud vingelt räppima terve armee erinevate elualade inimesi poliitikutest ja muusikutest sportlasteni välja! Genka tõesti teab kuidas räpimaailmas asjad käivad!