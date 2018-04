Supermodell Heidi Klum nõuab seksi viis korda päevas

Radar Online kirjutab, et Heidi Klum on koos vaid meestega, kes tema vajadusi suudavad rahuldada. Allika sõnul ei ole tähtis, kas ta on parasjagu autos, riidekapis või vannitoas. «Heidi tahab enda nooruslikkust ära kasutada seni, kuni ta veel saab,» sõnas allikas.

44-aastane Heidi on tuntud selle poolest, et ta käib kohtamas endast nooremate meestega. Kaks korda lahutatud ja nelja lapse ema on praegu suhtes 28-aastase muusiku Tom Kaulitziga.

Supermodell läks hiljuti lahku 31-aastasest kunstidiilerist Vito Schnabelist. Võib-olla just sellepärast, et mees ei suutnud naise vajadusi rahuldada.

Allikas lisas: «Heidi peab päevikut, kuhu ta kirjutab, mitu korda päevas mehed talle seksuaalset rahuldust pakuvad. Kui nad ei suuda tema miinimumnõuetest kinni pidada, siis ta vahetab mehe teise vastu välja.»